Gazeteci Rasıh Reşat’ın Tatar'ın şikayeti ve "şikayet mercii"nin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği'ndeki görevinden istifa ettiğine dikkati çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tatar’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Tatar’ın "ortada bir istifa varsa sorumlusu başka yerde aranmalıdır" dediğine işaret eden Erhürman “Böyle dediğinize göre nerede aranması gerektiğini biliyorsunuz demektir Sn. Tatar! Açıklayın! Nerede?! Yoksa şimdi de sıra basın özgürlüğünü maskaralığa çevirmeye mi geldi?” ifadelerini kullandı.

Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti!

Gazeteciler Birliği: Gazeteci ve yazarların baskı altına alınması kabul edilemez