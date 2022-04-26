Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti!

Gazeteci Rasıh Reşat, Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan ve birlik üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Reşat, “Cumhurbaşkanı’nın yazılarıyla ilgili yaptığı şikayeti” istifa gerekçesi olarak açıkladı.

İşte Rasıh Reşat’ın sosyal medya paylaşımı:

Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum.