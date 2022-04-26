Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti!
Gazeteci Rasıh Reşat, Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan ve birlik üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
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Gazeteci Rasıh Reşat, Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan ve birlik üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Reşat, “Cumhurbaşkanı’nın yazılarıyla ilgili yaptığı şikayeti” istifa gerekçesi olarak açıkladı.
İşte Rasıh Reşat’ın sosyal medya paylaşımı:
Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum.
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