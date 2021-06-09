Sırt çantasında uyuşturucu ile yakalandılar

Sırt çantası içerisinde yaklaşık 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu bulunan iki kişi suçüstü yakalandı.

Lefkoşa’da Narkotik polislerinin gerçekleştirdiği “Taş” operasyonunda ele geçirilen taş kokain türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O. N. ile B.N. mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2021 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Gönyeli'de, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 39 yaşında Nijerya uyruklu O. N. ile 36 yaşında Nijerya uyruklu B. N.’nin tasarruflarındaki sırt çantası içerisinde yaklaşık 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, her iki şahsın da suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlıların Gönyeli’deki evinde yapılan aramada zanlı B.N.’nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile elbise dolabında iki adet eski eser olduğuna inanılan madeni para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, madeni paraların ileri tetkik için adli şubeye teslim edildiğini söyledi. Polis, zanlı B. N.’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.