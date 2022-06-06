Şimdi de sanal ‘saadet zinciri’: Netcom vurgunu

Ertuğrul SENOVA

Londra merkezli olduğu iddia edilen ve Kıbrıs’ın kuzeyinde de yapılanan “Netcom” isimli saadet zinciri benzeri yapının para akışı bir gecede durdurdu, iletişim kanalları kapatıldı.

İnternet üzerinden bir uygulama ile sisteme para yatırıp para kazandığı söylenen üyelerin büyük miktarlardaki paralarını kaybettiği öne sürüldü.

Resmi adı “Netcom World Limited” olan şirket en az 100, en fazla 20 bin Dolar ödeyerek sisteme katılan bir üyenin başka bir üyeyi sisteme dahil etmesi ve üyelerin, belirli sosyal medya platformlarındaki içerikleri “beğenmesi” sonucu para kazanmalarını sağlıyordu.

Resmi kayıtlara göre Nisan ayından bu yana faaliyetlerini yürüten şirket, 3 Haziran Cuma günü, bir üyenin başka bir üyeyi sisteme dâhil etmesi sonucu kazanacağı komisyonu yükselten bir kampanyanın başladığını duyurdu.

Kampanyanın duyurulmasının ardından binlerce üye, sisteme yeni üyeler katıp daha fazla para kazanmak adına harekete geçti ve binlerce yeni insan, sisteme para yatırarak “Netcom”a üye oldu.

Saatler 21.00’i gösterdiğinde kampanya sona erdi ancak sistemdeki para hareketleri durdu.

Aradan geçen 48 saatlik sürede, şirket ile kullanıcılar arasındaki iletişimin sağlandığı Telegram hesaplarına önce “üyelerin mesaj atması engellendi”, ardından da gruplar kapatıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘Netcom’

‘Küresel’ olduğu iddia edilen firmanın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bacağını “Jenny” isimli bir kullanıcının yönettiği ifade ediliyor.

Şirketin “güvenilir” olduğunu üyelerine hissettirebilmek adına bazı belediyelerin hayvan barınaklarına mama yardımı yapmak gibi çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attığı ve mekânlarda üyelerine özel geceler organize ettiği öğrenildi.

İddialara göre; destek verilen sosyal sorumluluk projelerinden “teşekkür belgesi” talep eden şirket, bu belgeyi Telegram grubundan üyeleriyle paylaşıyor ya da organize ettiği gecelerde, mekânlara “Netcom” yazılı büyük pankartlar asıyor ve yaka kartlı çalışanlarıyla üyelerine “güven” pompalıyordu.

Şirketin adresinde boş bir apartman ve konteynır

Şirketin kayıtlı olduğu iddia edilen bir adres mevcut. Söz konusu adrese giden YENİDÜZEN ekibi, kullanılmayan bir apartman ve içinde konteynır bulunan bir arazi görüntüledi.

3 bin üye iddiası

Sistemin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üyeleriyle iletişimini sürdürdüğü Telegram hesabında yaklaşık 2 bin 500 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

Ancak üyelerin tümünün Telegram kullanmadığı, bu kapsamda “Netcom” sisteminin Kıbrıs’ın kuzeyinde üye sayısının 3 bin civarı olduğu tahmin ediliyor.

Polise suç bildirimi yapılmadı

Sosyal medyada yer alan “vurgun” iddialarında, 2 bin 500’ten fazla kişinin dolandırıldığı iddia edilmesine karşın polise Netcom’la ilgili herhangi bir suç bildirimi yapılmadığı öğrenildi.

Sistem nasıl çalışıyor?

YENİDÜZEN’in bir “Netcom-zede”den edindiği bilgilere göre üyelik süreci, sadece bir başka üyenin davetiyle başlayabiliyor. Ardından, üye olmak isteyen kişi, telefon numarasıyla kaydını açıyor. İlk olarak ücretsiz üyelik hakkından faydalanıyor. Ücretsiz üyelikte, kişiye 3 beğeni ve 20 Dolar kazanç hakkı veriliyor. Kişi, 20 Dolarlık kazanca ulaştığında sistem, beğeni olanağını sınırlıyor ve ücretli üyeliğe geçmeye teşvik ediyor.

100 Dolar ile 20 bin dolar arasındaki kategorilerden birini seçen yeni üye, parayı yatırıp kripto para hesabını uygulamaya bağlıyor ve Youtube, Tiktok ya da Facebook üzerinden videolar izleyip “beğenerek” para kazanmaya başlıyor.

Ayda 15 bin Dolar kazanç iddiası…

Sisteme katılabilmek için üyenin en az 100 Dolar yatırması gerekiyor. 100 Dolar yatırarak sisteme giren yeni üyeye, günde 3 “beğeni” hakkı veriliyor ve ayda 117 Dolar kazanç elde edebileceği iddia ediliyor. 20 bin Dolar ile üye olanlara ise günde 121 “beğeni” hakkı veriliyor ve ayda 15 bin dolar kazanabileceği vaat ediliyor.

Çöküş süreci…

Şirket, 3 Haziran Cuma günü, bir üyenin başka bir üyeyi sisteme dâhil etmesi sonucu kazanacağı komisyonu yükselten bir kampanyanın başladığını duyurdu.

Kampanyanın duyurulmasının ardından binlerce üye, sisteme yeni üyeler katıp daha fazla para kazanmak adına harekete geçti ve binlerce yeni insan, sisteme para yatırarak “Netcom”a üye oldu.

Saatler 21.00’i gösterdiğinde kampanya sona erdi ancak sistemdeki para hareketleri durdu.

Aradan geçen 48 saatlik sürede, kullanıcılar, uygulamadaki paranın cüzdana aktarımı sırasında bir “hata” uyarısıyla karşılaştı. Bunun üzerine Kıbrıs’ın kuzeyindeki üyelerin kayıtlı olduğu 2 bin 500 kişilik Telegram grubuna şikâyetler gelmeye başladı. Şikâyetlerin artması sonrası, grubun yöneticileri üyelerin mesaj atmasını engelledi. Daha sonra ise hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki üyelerin kayıtlı olduğu grup hem de küresel grup eş zamanlı olarak kapatıldı. Pazar akşamı sistem ana ekranına bir bildirim gönderildi ve kullanıcıların 24 saat içerisinde 28,60 Dolar ödeme yapmaları halinde hesaplarını geri alabilecekleri söylendi. Ancak bu ödemeyi yapanlar olmasına karşın herhangi bir gelişme yaşanmadı.