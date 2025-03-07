“Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri” kuruluyor

Cumhuriyetçi Türk Partili Belediye Başkanları, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin (ŞÖDAM) kurulması için tarihi bir adım attı.

Kadınlara ve çocuklara yönelen şiddeti durdurma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı sosyal politikaları yürürlüğe koyacak merkezlerin tüm belediyelerde kurulması için ortak karar alındı.

61/2014 sayılı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasası'nda tanımlanan Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri, şiddete maruz kalan veya kalma riski taşıyan kadınlara ihtiyaç duyduğu hukuki yönlendirme ve psikolojik rehabilitasyon desteği sunacak. Merkez ayrıca kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla da çalışmalar yapacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi, yeni bir dönemin ilk adımını attı.

Toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmeyen merkezi yönetimin aksine CTP'li belediyelerin yerelde yürüttüğü eşitlik ve sosyal adalet politikalarına vurgu yapıldı.

ŞÖDAM'ları her bölgede yürürlüğe koymak için çalışmalara başlayan CTP'li belediye başkanları, şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali olan kadınların ve çocukların ihtiyaç duyduğu hukuki destek ve psikolojik rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra, şiddetin ortaya çıkmasını engelleyecek koruyucu-önleyici projelerin de birlikte yürütülmesi için işbirliği ve koordinasyon içinde olacaklarını belirtti.