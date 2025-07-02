Sıcaklık 4 derece artacak

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 35- 38, sahillerde 30-33 derece dolaylarında olacak sıcaklık periyodun ikinci yarısında 4 derece yükselecek.

Meteorolojinin 3-9 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre periyod boyunca hava açık olacak. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden, yarın ve cuma günü ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.