Sheriff M. Kadı’nın uyuşturucu davasında karar: 10 yıl hapis

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain, 2 kilo Hintkeneviri ve 180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Sheriff Mukhtar Kadı için karar açıklandı, Kadı 10 yıl hapislikle cezalandırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanık Sheriff Mukhtar Kadı’nın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Aksun, sanığın bulundurduğu hintkenevirinin 2 kilonun üzerinde oluşunu, para karşılığında uyuşturucuların yer değiştirmesini sağlama niyetini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.