"Serdal Gündüz ile görüşeceğiz"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "sahte diploma" ve "yolsuzluk" davasında, üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz'ün YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamaları dikkate alarak Gündüz ile görüşeceğini belirtti.

Gündüz'ün YENİDÜZEN'e yaptığı "İşin içinde rüşvet var, UBP'li vekiller var" açıklamalarını dikkate alan Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belli ki konuşmak istiyor ama güvenmiyor, ifade vermesine, başka isimleri de yargılama sürecinde sanık konumuna sokmasına engel olan birileri mi var, asıl soru budur" ifadelerine yer verdi.

Serdal Gündüz, açıklamasında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kendisini dinleme çağrısında bulunmuştu.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün (dün) SAHTE DİPLOMA davalarından birinde sanıklardan biri basına adımı vererek “işin sonu UBP vekillerine dayanıyor” demiş ve tehdit edildiğini söylemiş, benim de mahkemeye gitmemi talep etmiş. Belli ki konuşmak istiyor ama güvenmiyor, ifade vermesine, başka isimleri de yargılama sürecinde SANIK konumuna sokmasına engel olan birileri mi var, asıl soru budur. Ben de buradan bahse konu SANIK ile görüşeceğimizi, SİYASİLERE UZANAN İTİRAFLARI olacaksa kendisini dinleyip hem baskı altında kalmaması hem de bu sürecin ŞEFFAF şekilde ilerlemesi için, bir şeylerin gizli kalmaması için kamuoyunu yargılama sürecini etkilemeyecek şekilde bilgilendireceğimizi duyurmak istiyorum!"