Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Meclis'te yine 'nisap' sancısı
Meclis'te yine 'nisap' sancısı

Meclis'te yine 'nisap' sancısı

Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle hala toplanamadı.

A+A-

Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle hala toplanamadı.

Erken seçim tarihine yönelik uzlaşıya varılmaması nedeniyle kilitlenen Meclis'te UBP ve CTP grup toplantıları sürüyor.

Hatırlanacağı üzere Meclis, Pazartesi günü de görevli stenolara idari tatil verilmesiyle toplanamamıştı.

Elde edilen bilgiye göre; Başbakan Ersan Saner, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın Cenevre'ye gideceği için Meclis'in Pazartesi günü de toplanmama ihtimali bulunuyor.

Bu haber toplam 208 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler
Meclis açılmadı, Saner konuştu: "Derdimiz koltuk değil”Meclis açılmadı, Saner konuştu: "Derdimiz koltuk değil”Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, dertlerinin koltuk değil, “Covid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla tamamlanması, olduğunu belirtti.
Meclis'e 'temaslı personel' arası... "10 gün izole olacaklar"Meclis'e 'temaslı personel' arası... "10 gün izole olacaklar"