Meclis'te yine 'nisap' sancısı

Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle hala toplanamadı.

Erken seçim tarihine yönelik uzlaşıya varılmaması nedeniyle kilitlenen Meclis'te UBP ve CTP grup toplantıları sürüyor.

Hatırlanacağı üzere Meclis, Pazartesi günü de görevli stenolara idari tatil verilmesiyle toplanamamıştı.

Elde edilen bilgiye göre; Başbakan Ersan Saner, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın Cenevre'ye gideceği için Meclis'in Pazartesi günü de toplanmama ihtimali bulunuyor.