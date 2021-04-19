Muhalefet tepki gösterdi: “Hükümet erken seçimden kaçıyor”

Muhalefet Meclis’te ortak açıklama yaptı, Azınlık Hükümeti’nin erken seçim tarihinin belirlenmesinden kaçmak için Meclis’i kilitlediğine işaret etti.

CTP, HP ve TDP, Meclis Genel Kurulu’nun açılmaması, çalışanların ‘temaslı’ olduğu gerekçesi ile idari izinli sayılması üzerine açıklama yaptı, Meclis çalışmalarına istisnalarla devam edilebilecekken, Hükümet’in erken seçim tarihini 2022’ye atmaya çalıştığının altını çizdi.

Özyiğit: “Hükümet ayak oyunları ile ömrünü uzatmaya çalışıyor”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Başkanlığı yapısının alet edildiğini ve Meclis’in ayak oyunları ile açılmadığını savundu. Meclis çalışanlarının sağlıklarının riske atılmasını istemediklerini ancak ‘temaslı’ durumunun Hükümet’in ömrünün uzatılmasına ayak oyunları ile alet edildiğini ifade etti. Özyiğit, “Halk kararını kendi verecek” dedi.

Manavoğlu: “Hükümet’i aklıselime davet ediyoruz”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, muhalefet olarak nisaba destek vereceklerini ve erken seçim için de son tarif olan bugün Meclis’in toplanmasını sağlayacaklarını ancak Hükümet’in hukuksuzluğa sebep olduğunu savundu. Hükümet’in Anayasa’ya aykırı davrandığına da işaret eden Manavoğlu, aklı selime davet etti.

Erhürman: “Bütün dert seçimi 2022’ye ertelemek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in seçimden kaçmak için Meclis iradesine darbe vurduğuna işaret etti. Meclis çalışmalarında istisnalar yaratılabilecekken Meclis Başkanı’nın Hükümet’le toplanarak oyçokluğu ile Meclis Çalışanları’nın idari izinli sayılacağı bir karar ürettiğini söyleyen Erhürman, bütün derdin seçimi 2022’ye ertelemek olduğunun altını çizdi.

“Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Hükümet’in erken seçimi 2022’ye ertelemek için hiçbir kuralı, Meclis’in iradesini tanımadığına vurgu yaptı, “O kadar sorumsuzca davrandılar ki, önerdikleri tarih Nisan 2022… Normal tarih Haziran 2022. Önerdikleri tarih bütçenin de geçirileceği tarihler. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Ölü doğan Hükümet, ölü olarak da devam ediyor. Biz yarın akşam Parti Meclisimizi toplayacağız, yol haritamızı da belirleyeceğiz. Bir Azınlık Hükümeti sanki Meclis yokmuş, her istediğini yapabilirmiş gibi davranmaya devam ediyor. Bunun izleyicisi olmamaya kararlıyız. Bundan sonra da eşgüdüm içinde davranmak için elimizden geleni yapacağız.”