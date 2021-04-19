Arıklı: “Erken seçim üzerinde uzlaşırsak, ara seçime gerek yok”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genel Kurul’un Perşembe günü toplanmasını ümit ettiğini söyledi, erken seçim tarihi üzerinde uzlaşılması gerektiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Nisan itibariyle ara seçime ilişkin takvimini açıklayabileceğini hatırlatarak, hükümet ve muhalefet arasında uzlaşı halinde ara seçime gerek kalmayacağını dile getirdi.

“Ben uzlaşmadan yanayım” diyen Arıklı, “Ara seçimi kimse öneremez. 5 milyon TL’ye mal olur. kıt kanaat kaynaklarla idare etmeye çalıştığımız bir dönemde ara seçimi halka anlatamayız” şeklinde konuştu.

Arıklı şöyle konuştu: “Meclis’in bugün toplanamaması en çok beni etkiledi. Yarın heyetimle birlikte Ankara’ya gidecektim, iki önemli protokolü imzalayacaktım. Bu sıkıntıyla karşılaştım. Perşembe burada olmam gerekiyor”