Sennaroğlu: 2. kez uzlaşı çıkmazsa, öneriyi Meclis gündemine getireceğim

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugünkü Danışma Kurulu toplantısından sonuç çıkmadığını aktardı, üyelere yarın saat 09.30’da yeniden toplantı çağrısı yaptığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, toplantıda siyasi partilerin görüşlerini paylaştığını dile getirdi, “10 dakika ara verdim. Toplantıya CTP ve HP katılmadı. Tufan hoca odama gelerek, bu süreçte yer almayacağını söyledi, saygı duyduğumu söyledim” dedi.

Sennaroğlu, iç tüzük gereği Danışma Kurulu’nun 2 kez toplantı yapabileceğini, uzlaşma çıkmaması halinde de hükümetin Ad-Hoc komite kurulmasına yönelik önerisini Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getireceğini açıkladı.

Meclis’in yarın toplanmasına ilişkin çağrıyı yaptığını da dile getiren Sennaroğlu, “Süreç ilerliyor. Gerekenleri yapıyorum, ötesinde yapacağım bir şey yok” dedi.