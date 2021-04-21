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Arıklı: Muhalefet gerginliğe oynuyor

Arıklı: Muhalefet gerginliğe oynuyor

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhalefetin ‘gerginliğe oynadığını’, uzlaşmadan yana olmadığını savundu.

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Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhalefetin ‘gerginliğe oynadığını’, uzlaşmadan yana olmadığını savundu.

YENİDÜZEN’e kısa bir değerlendirmede bulunan Arıklı, “Ad-Hoc Komite’de çıkan karar da Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komite’sinde çıkan karar da Meclis’e sunulacak” diyerek, “Uzlaşı arayışı olması gerekirken, komite oluşumuna itiraz etmek son derece anlamsız ve zaman kaybı” şeklinde konuştu.

Danışma Kurulu’nun yarın bir kez daha toplanacağını belirten Arıklı, muhalefetin katılmaması halinde konunun Meclis Genel Kurulu gündemine geleceğini kaydetti.

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