Muhalefet partileri Danışma Kurulu'nun ardından YENİDÜZEN'e konuştu

Azınlık Hükümeti’nin ‘erken seçim’ tarihine ilişkin görüşmenin çoğunluğu olmadığı Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Ad-Hoc Komite’de görüşülmesi önerisini hukuka aykırı bularak, toplantıdan ayrılan muhalefet partileri YENİDÜZEN’e konuştu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, seçim tarihine yönelik yaşananların tüm teamülleri, Anayasa ve Meclis iç tüzüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Hükümet ve temsilcilerinin Danışma Kurulu toplantısında Anayasa ile hukukun tanınmayacağa ilişkin ifadelerinin sürdüğünü, verilen ara sonrasında da hukuksuzluğun parçası olmak istemediklerini ilettiklerini söyleyen Özdenefe, toplantıya katılmadıklarını belirtti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars ise erken seçim tarihine ilişkin yasa önerisi ve tasarısının Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde değil de hükümetin çoğunlukta olacağı Ad-Hoc komite görüşülmesinin ilgili yasa, Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Baybars, “Meclis’in sesini kısmaya, muhalefet partilerinin oylarını sıfırlama uygulaması yasa ve Anayasa’ya aykırıdır, bunu kendilerine ilettik” dedi.

Özdenefe: “Hukuksuzluğun parçası olmayacağız”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, seçim tarihine yönelik yaşananların tüm teamülleri, Anayasa ve Meclis iç tüzüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Özdenefe, hükümetin ihlallere devam etmeyeceği, nasıl bir çerçevede toplantı sistemi düzenleyip, karar alacaklarının cevabını Meclis Başkanlığı’nın vereceğini söyledi.

Hükümet ve temsilcilerinin Danışma Kurulu toplantısında Anayasa ve hukukun tanınmayacağa ilişkin ifadelerinin ardından, Danışma Kurulu toplantısına ara verildiği sırada değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Özdenefe, “Bu hukuksuzluğun bir parçası olmayı doğru bulmadık” dedi.

Özdenefe, verilen aranın ardından Meclis Başkanı’nın odasına giderek, Danışma Kurulu üyelerine toplantıya devam etmelerinin anlamının kalmadığını tespit ettiklerine yönelik bilgi verdiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz gün siyasi partilerle görüşülmeden, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun inisiyatifi ile personele idari izin verildiğini hatırlatan Özdenefe, “Azınlık Hükümeti ben ne yaparsam olur mantığıyla iktidarını devam ettirme niyetinde olduğunu bir kez daha gördük, tutanaklara da geçmiştir” şeklinde konuştu.

Özdenefe, muhalefete mensup tüm partilerin şu andaki koşullar göz önünde bulundurulduğunda; Haziran ayı içerisinde tek bir sandalye için ara seçim yapılmasının ülke menfaatine olmadığını söylediğini dile getirdi.

Ara seçim tarihinin ötelenebilmesi için erken seçim üzerinde uzlaşarak, sürecin yasal şekilde yönetilebilecekken ısrarla Anayasa’ya aykırı şekilde tutum sergilenmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Özdenefe, “Bu Meclis’in, halkın idaresine büyük bir saygısızlıktır” dedi.

Özdenefe, Meclis iç tüzüğüne göre seçimlerin yenilenmesinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti: “Belirli durumlarda Ad-Hoc komitesi kurulabilir. Ama seçim tarihin belirlenmesi Ad-Hoc komite kurulmasını gerektirecek bir mevzu olmadığı gibi, böyle bir komite kurulması halinde bile Anayasa’ya göre kurulacak her komitede siyasal parti gruplarının Meclis’in tüm faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda amir hükmü vardır.”

Özdenefe, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre; ara seçimlerin Haziran ayında yapılacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Şu anda bu tarihin belirlenmemesinin hem Meclis’in sorumluluk ve görevini yerine getirmeme, Anayasa’yı ihlal anlamını taşıdığını vurgulayan Özdenefe, Yüksek Seçim Kurulu’na da siyasi olan bir kararla ilgili değerlendirme yapma zorunluluğu taşıyabileceğine değindi.

Baybars: “Hükümetin talebi Anayasa’ya aykırı…”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, erken seçim tarihine ilişkin yasa önerisi ve tasarısının Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde değil de hükümetin çoğunlukta olacağı Ad-Hoc komite görüşülmesinin ilgili yasa, Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Toplantı sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, “Meclis’in sesini kısmaya, muhalefet partilerinin oylarını sıfırlama uygulaması yasa ve Anayasa’ya aykırıdır, bunu kendilerine ilettik” dedi.

Danışma Kurulu’nun bugünkü toplantısında da muhalefet olarak bu konudaki hukuksuzluğun bir parçası olmayacaklarını ilettiklerini aktaran Baybars, toplantıdan ayrıldıklarını ifade etti.

Baybars, “Konu, iç tüzükte belirtildiği üzere Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmelidir” diyerek, Meclis’in her türlü hukuksuzluk ve çıkarlar doğrultusunda by-pass edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Azınlık Hükümeti’nin seçimin yenilenmesine ilişkin yasa tasarısı ve önerisinin Ad-Hoc Komitede görüşülmesine yönelik ortaya koyduğu gerekçelerinin makul olmadığını belirten Baybars, “Hükümet açık şekilde kendisinin çoğunlukta olduğu komiteyle, Anayasa tarafından güvence altına alınan, Meclis’te siyasal parti gruplarının güçleri oranında temsiliyetine aykırı davranmış, hem yasa, hem Anayasa ve Meclis iç tüzüklerini hiçe saymıştır” şeklinde konuştu.