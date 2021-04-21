“Danışma Kurulu’nda karar çıkmadı, komitelerdeki temsilci sayısını değişmek için girişim yapacağız”

Mert ÖZDAĞ

Başbakan Ersan Saner, Meclis Danışma Kurulu’nda yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendirdi, UBP’nin erken seçim sürecine ilişkin bundan sonra atacağı adımları açıkladı.

Ersan Saner Meclis Danışma Kurulu’nda “muhalefetin toplantıyı terk etmesi ile nisabın düştüğünü bu nedenle karar alınamadığını” söyledi.

3 Nisan 2022 tarihinde bir erken seçime gidilmesi noktasında ısrarcı olduklarının altını çizen Başbakan Saner, muhalefetin 26 Ağustos 2021 tarihinde seçim yapılmasını talep ettiğini bu nedenle bir uzlaşı olmadığını kaydetti.

Hukuk Komitesi’nde iktidar ve muhalefetin eşit sayıyla temsil edilmesi nedeniyle bir karar alınmasının mümkün olmadığını ifade eden Saner, meclis komitelerindeki temsilci sayılarının değişmesi için girişim yapacaklarını açıkladı.

Saner, “Komitelerdeki temsiliyet sayılarının değişmesi için girişim yapacağız. Bunu bugün toplantıda diğer partilerle de paylaştık” diye konuştu.

Komitelerde mutlaka iktidarın çoğunluk olması gerektiğini belirten Saner UBP’nin 20 vekille genel kurulda temsil edildiğini, iktidarın 27 vekil desteğine sahip olduğunu buna rağmen komitelerde temsiliyet açısından sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Saner Haziran ayında tek milletvekili için ara seçim yapılmaması noktasında neredeyse tüm partilerin mutabakatı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Madem ki ara seçim yapılmaması noktasında herkes hemfikir neden pandemi şartlarını de gözeterek bu seçimi daha ileriye atmanın yollarını aramıyoruz? UBP asla seçimden kaçan bir parti değildir. Özel komite kurma fikrimiz de bundan kaynaklanmaktadır. Tüm partilere ‘gelin seçimle ilgili her şeyi konuşacağımız bir komite kuralım ve karar alalım dedik ancak bunu ısrarla reddediyorlar. Biz 3 Nisan 2022’de ısrarcı olmaya devam edeceğiz. UBP Meclis Grubu’nu toplayarak konuları görüşeceğiz”