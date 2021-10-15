Şehir Plancıları Odası: “Karpaz’da GKK’ya verilen arazi, Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde”

Şehir Plancıları Odası, Karpaz bölgesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Bakanlar Kurulu tarafından kiralanan arazinin Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Milli Park, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde olduğunu açıkladı.

Oda, Karpaz Emirnamesine göre; bu alan içerisinde kırsal manzara dokusu, kültürel ve doğal kaynakların korunması açısından zıtlık teşkil etmeyen tarımsal gelişmelere izin verilebileceğine işaret ederek, ağaç kesilemeyeceğine ve ekilemeyeceğine dikkat çekti.

Yapılan açıklama şöyle: Kamuoyuna yansıyan; Karpaz bölgesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bakanlar Kurulu tarafından kiralanan araziler hakkında Odamız kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile bu paylaşımı yapma ihtiyacı duymuştur. Söz konusu parseller ekteki Karpaz Emirnamesi Gelişme haritası üzerinde kırmızı ile işaretlenen alanda olup bu alan Çevre Koruma Dairesi tarafından ilan edilen Karpaz ÖÇKB'si (Özel Çevre Koruma Bölgesi) ve Emirnameye göre Milli Park ve Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı içerisindedir.

Karpaz Emirnamesine göre; "Bu alan içerisinde kırsal manzara dokusu, kültürel ve doğal kaynakların korunması açısından zıtlık teşkil etmeyen tarımsal gelişmelere izin verilebilir. Ağaç kesilemez ve ekilemez."

GKK’ya Dipkarpaz’da 106 dönüm