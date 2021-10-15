GKK’ya Dipkarpaz’da 106 dönüm

Bakanlar Kurulu, Dipkarpaz Zafer Burnu yakınlarında Vakıflar İdaresi’ne ait yaklaşık 106 dönümü 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe girerken, herhangi bir detay da paylaşılmadı.

Kararda, askeri kullanım alanı olacağı dikkate alınarak, herhangi bir kira bedeli alınmayacağı da belirtildi.