Sayıştay soruşturma başlattı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, hükümetin “bütçe yetersizliği” bahanesiyle, sabit radar cezalarının tahsil edilmesine ilişkin ihaleye 9 aydır çıkmamasını, Sayıştay Başkanlığı’nın gündemine taşıdı.

Özuslu, Sayıştay Başkanlığı’nın bu konuda soruşturma başlattığını açıkladı.

YENİDÜZEN söz konusu olayı, “Skandal” başlığıyla kamuoyunun gündemine getirmiş; hükümetin “bütçe yetersizliği” bahanesiyle, sabit radar cezalarının tahsil edilmesine ilişkin ihaleye 9 aydır çıkmadığını yazmıştı.

Maliye Bakanlığı’na ait bütçenin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Özuslu, “Maliyenin kaynağının peşine ben düştüm” diyerek, konuyu Sayıştay Başkanlığı gündemine taşıdığını anımsatarak, bu konuyu yakinen takip edeceğini ifade etti.

Özuslu, yaşananların idareye ait ciddi bir sorun olduğunu belirterek, “Hem kamu yönetimi bakımından, hem de kamu kaynaklarını doğru kullanma, peşine düşme açısından bakıldığında yaşananlar, idarenin ciddi bir sorunudur” dedi.

Ne olmuştu?

UBP – YDP – DP Hükümeti, “bütçe yetersizliği” bahanesiyle, sabit radar cezalarının tahsil edilmesine ilişkin ihaleye 9 aydır çıkmıyor. Kayıp, ‘en az’ 150 milyon TL…

Hükümetin ihaleyi erteleme gerekçesine ilişkin perde gerisinde konuşulan konu ise, sabit radar sisteminin, TSK’ya bağlı ASELSAN isimli şirkete verileceği yönünde…

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sistemin ASELSAN’a verileceğini doğruladı, radarların mevcut sahibi Hollanda merkezli Sensys Gatso Group ile imzalanan sözleşmenin sona erdiğini söyledi.

Ancak Hollanda merkezli şirket, sözleşmenin 2026 yılında sona ereceğini, ASELSAN sürecini basından öğrendiklerini, randevu taleplerinin Arıklı tarafından yanıtsız bırakıldığını bildirdi.

SKANDAL!