Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti, “bütçe yetersizliği” bahanesiyle, sabit radar cezalarının tahsil edilmesine ilişkin ihaleye 9 aydır çıkmıyor. Kayıp, ‘en az’ 150 milyon TL…

Hükümetin ihaleyi erteleme gerekçesine ilişkin perde gerisinde konuşulan konu ise, sabit radar sisteminin, TSK’ya bağlı ASELSAN isimli şirkete verileceği yönünde…

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sistemin ASELSAN’a verileceğini doğruladı, radarların mevcut sahibi Hollanda merkezli Sensys Gatso Group ile imzalanan sözleşmenin sona erdiğini söyledi.

Ancak Hollanda merkezli şirket, sözleşmenin 2026 yılında sona ereceğini, ASELSAN sürecini basından öğrendiklerini, randevu taleplerinin Arıklı tarafından yanıtsız bırakıldığını bildirdi.

Son 5 yıldır sabit radar cezalarının dağıtımını üstlenen firma Air-Kam Trading Ltd Direktörü Günay Çerkez de, radarlarla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na teklif sunduklarını ancak bütçenin yetersiz olduğu yanıtını aldıklarını söyledi.

Çerkez, bakanlığın sunduğu fiyatların 1 yıl öncekinden az bir fark olduğunu, hayat pahalılığının ve maliyetlerin dikkate alınmadığını ifade etti. Sürücülerin trafik cezalarının dağıtılmadığının farkında olduklarını ve radarları dikkate almadıklarını belirten Çerkez, “Tamamen kötü yönetilmenin bariz bir örneği. 9 aydır cezalar dağıtılmıyor” dedi.

Sabit radar sistemi meclis kürsüsüne de yansıdı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Arıklı’nın sabit radar sisteminin ASELSAN’a devredilmesine ilişkin basına yansıyan açıklamalarını da eleştirdi ve “Hangi ihale ile? Bakanlar Kurulu kararı var mı? Bakanlar Kurulu kararı yeterli mi?” diye sordu, konuya ilgili Sayıştayı göreve davet etti.

Sensys Gatso Group ile olan sözleşme 2026’da bitecek

Edinilen bilgiye göre sabit radarları Hollandalı şirket Sensys Gatso Group ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile olan sözleşme 2026 yılında sona erecek.

Sensys Gatso Group’dan alınan bilgiye göre, Erhan Arıklı’dan herhangi bir görüşme talebi olmadı ve randevu taleplerine de herhangi bir yanıt verilmedi.

Sözleşmenin iptalini medyadan ve meclisten öğrendiklerini belirten şirket kaynakları, konuyla ilgili Hollanda şirketine herhangi bir bilgi verilmediğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı

“Toplamda 60-70 milyon TL civarında tahsil edilmesi gereken para var”

Hollanda şirketi ile olan sözleşmenin 2021 yılında bittiğini belirten Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun sözleşmeyi uzatmadığını söyledi. Dağıtılmayan mobese cezalarının toplamda 60-70 milyon TL civarında tahsil edilmesi gereken para olduğunu açıklayan Bakan Erhan Arıklı, şartnamenin hazırlandığını ve kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını kaydetti. İhalenin gecikme sebebinin de “ASELSAN ile protokol imzalıyoruz” diyen Arıklı, “Aselsan şu anda burada. Onlarla da görüşerek ortak bir yol belirleyeceğiz” dedi.

Aselsan şirketinin akıllı kavşak sistemi ve yeni radarlar koyacağına dikkat çeken Arıklı, “Bundan sonra da bir uygulamamız var. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Kameraları ihlal edildiği anda arabanın sahibinin cep telefonuna aynı anda ihlalin ve cezanın telefona bildirilmesi ile ilgili yasal düzenleme gerekiyor. Onun da çalışması var. Bu sebepten dolayı biraz gecikti” dedi.

Air-Kam Trading Ltd Direktörü Günay Çerkez

“Tamamen kötü yönetilmenin örneği”

Son 5 yıldır sabit radar cezalarının dağıtımını üstlenen firma Air-Kam Trading Ltd Direktörü Günay Çerkez, radarlarla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na teklif sunduklarını ancak bütçenin yetersiz olduğu yanıtını aldıklarını söyledi. Çerkez, bakanlığın sunduğu fiyatların 1 yıl öncekinden az bir fark olduğunu, hayat pahalılığının ve maliyetlerin dikkate alınmadığını ifade etti. “Bütçeyi neye göre hesaplıyorlar?” diye soran Çerkez, “1 sene içinde yakıt ne kadar arttı bakıldı mı? Diğer masraflar nasıl arttı gibi araştırma yapıldı mı? Yoksa bilerek mi yapılıyor bilemiyorum” dedi.

Sürücülerin trafik cezalarının dağıtılmadığının farkında olduklarını ve radarları dikkate almadıklarını belirten Çerkez, “Tamamen kötü yönetilmenin bariz bir örneği. 9 aydır cezalar dağıtılmıyor” dedi.

Özuslu, Sayıştay Başkanlığı’nı göreve davet etti

Sabit radar sistemi meclis kürsüsüne de yansıdı CTP milletvekili Sami Özuslu, Arıklı’nın sabit radar sisteminin ASELSAN’a devredilmesine ilişkin basına yansıyan açıklamalarını da eleştirdi ve “Hangi ihale ile? Bakanlar Kurulu kararı var mı? Bakanlar Kurulu kararı yeterli mi?” diye sordu. Özuslu, ülkede 100 aktif olmak üzere toplamda 130 sabit radar olduğunu ve bu radarlara ilişkin sözleşmelerin bitmeden, ihalesiz olarak devir edilmesinin hukuken sorun yaratacağını vurguladı. “2023 yılında sabit radarlardan kaç Türk Lirası tahsil edilmiştir” diye soran Özuslu, “Sıfır Türk Lirası çünkü cezaların adreslere ulaştırılması için ihaleye çıkılmadı ve cezalar dağıtılmadığı için şu anda 150-180 milyon TL devletin alacağı vardır buhar olan” şeklinde konuştu. Özuslu, bu örneğin ülkenin kaynağı olmadığına ilişkin söylemi çürüttüğünü belirtti.

Özuslu, “Cezalar ne olacak? İptal mi edilecek, af mı edilecek? Niçin dağıtılmıyor? Neden ihale yapılmadı?” diye sordu, konuya ilgili Sayıştayı göreve davet etti.