“Sayın Tatar doğru söyledi, adamız çok güzel ama dışardan bakınca, içeriden öyle değil”

Lema GÖZAY

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Başkanı Ataöv Yalkut, Kanal SİM’de yayınlanan Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gün Arası’ programına konuk oldu, gençliğin gündemini değerlendirdi. TDP Gençlik Örgütü Başkanı Yalkut, Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençliğin sorunlarını konuşmaya ‘değil bir program, haftaların ve ayların yetmeyeceğini’ vurgulayarak, “Sorunların başında ekonomi, hayat pahalılığı geliyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin görev süresi boyunca her geçen gün yaşamı daha da zorlaştırdığına dikkat çeken Yalkut, ‘en erken seçimde hükümet yapısının değiştirilmesi gerektiğini’ vurgulayarak şunları söyledi: “Biz bu adaya kök salmaya çalıştıkça, onlar bizim köklerimizi kurutuyor. Öncellikle yapılması gereken hükümette birazcık insan sevgisi, memleket sevgisi var ise istifa etmelidirler. Yapmamız gereken ise en erken seçimde baştakileri göndermeliyiz. Ve onların yerine daha çok ne yaptığını bilen daha bilgili, yetkili insan getirmek. Bunu yapabilecek çokça insan vardır ülkemizde.”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın açıklamalarına işaret eden Yalkut, “Adamız çok güzel Sayın Tatar doğru söyledi. Ama dışardan bakınca güzel, içeriden öyle değil.” Dedi.

Yalkut, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetersizliklere dikkat çekerek, birleşik federal Kıbrıs’a ulaşana kadar belli bir yeterli seviyeye ulaşılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Şu anda bizim kimseyle, hiçbir Avrupa ülkesiyle yarışamayız. Hastanelerimizle, sahte diploma meseleleriyle, sağlıkla, eğitimle bunu yapamayız. Ne yazık ki barış ve birleşik federal Kıbrıs için bizim kendimizi göstermemiz lazım. Sonuçta baktığınızda barış olacaksa bu hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların kabul etmesi gerekir. Böyle ‘çürük bir sistemi’ güney Kıbrıs neden kabul etsin ki? Bizim onlara şu an katabileceğimiz ne var? Bu yüzden önce bizim kendimizi geliştirmemiz lazım, sonra hep beraber gelişip güzel bir ülke olmamız lazım”

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir genç olarak kendini güvende hissetmediğini belirten Yalkut, “Güvenecek gelecek dâhil bırakmadılar. Adanın kuzeyinde geleceğine güvenen bir genç olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Yalkut, Kıbrıs’ın kuzeyindeki en büyük sorunun ‘örgütlenmemek’ olduğunu belirterek, “Ne yazık ki halkın büyük bir kısmı verdiği oyun peşine düşmüyor. Hatta çok büyük bir kısmı ‘Ben oy versem ne olacak ki?’ kafasındadır. Ama aslında ‘sen bir şeyler yapsan, başkasına yaptırtsan, o başkasına yaptırtsa’ bu şekilde gayet güzel örgütlenebilirik. Aslında adanın kuzeyinin sorunu örgütlenmemektir.” Dedi.

Gençliğin apolitikleştiğine dikkat çeken Ataöv, örgütlü mücadelenin önemini yineleyerek “Ben yapsam ne değişecek? diye düşünüyorlar. Umutsuzluğa kapılmayın, hepimiz burada olduğumuz sürece umut kaybolmayacak. Umut vardır, örgütlenelim. Örgütlenirsek her şeyin üstesinden gelebiliriz” ifadelerini kullandı.