Satış yaptığı da tespit edildi

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı L. M. W.dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, mahkemeye sunduğu ifadede zanlının uyuşturucu madde satışı yaptığının da tespit edildiğini aktardı.

Mahkemede yeminli ifade veren Polis memuru Ali Çavuş, zanlı L. M. W. hakkında “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme” suçlaması getirildiğini belirtti. Polis, 01.06.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da sakin zanlı L. M. W’nin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, ayni gün saat 11:40 sıralarında Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından yapılan araştırma neticesinde zanlının, Şht Sonay Beyzade Sokak Göçmenköy'de tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti. Polis, akabinde zanlının üzerinde yapılan kontrolde giymekte olduğu şort pantolonun sağ arka cebinde foil kağıda sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde sol arka cebinde uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 2000TL nakit para ile iç çamaşırı içerisine gizlenmiş şeffaf naylona sarılı kağıt içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

“13 paket halinde satışa hazır vaziyette, 14 gram ağırlığında Hint Keneviri”

Polis, ayni gün yapılan soruşturmalar ve araştırmalar neticesinde zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında arama yapıldığını ve çanta içerisinde 8 adet büyük 5 adet küçük foil kağıtlarına sarılı olmak üzere toplamda 13 paket halinde satışa hazır vaziyette 14 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile bununla ilgili olarak rulo şeklindeki foil kağıdı bulunarak emare zapt edildiğini anlattı.

“3 ayrı kişiye satış yaptı”

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 31.05.2021 tarihinde Gönyeli-Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 350 Euro karşılığında 25 gram olarak satın aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, yine zanlıdan yapılan soruşturmalarda 01.06.2021 tarihinde 3 adet büyük foil kağıdı paketin içerisindeki tespit edilemeyen miktardaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa'da tanımadığı 3 ayrı şahsa satışını yapıp 3 bin TL kazanç elde ettiği, 3 bin TL'nin bin TL'sini de kendi şahsi ihtiyaçları için harcadığının tespit edildiğini belirtti.

Hükümsüz tutuklu kalacak

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.



