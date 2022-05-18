Şanslı rakam: ‘41724’

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 bin TL’lik büyük ikramiye ‘41724’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Taşer Kanlı tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Mayıs 2022 itibarıyla satışa sunulacak.