Saner: Su hattı Türkiye’nin malıdır, kendi malının tamirini ödemiştir

Başbakan Ersan Saner, Hükümet Programı’na yönelik eleştirileri yanıtları, ‘Su Tamir Hattır’nın ödemesinin, Türkiye tarafından yapıldığını söyledi.

Saner’in, “Su hattı Türkiye’nin malıdır, kendi malının tamirini ödemiştir” ifadesi dikkat çekti.

“Cumhurbaşkanı Tatar, bu yönde farklı konuştu, yanlış mı biliyor” sözlerine Başbakan Saner yorum yapmadı.

Meclis kürsüsünden konuşan azınlık hükümetinin başbakanı Ersan Saner, ‘Su hattı Türkiye’nin malıdır, tamirat parası da Türkiye'dendir” dedi.

Saner, “Acil Durum Hastanesi”nin maliyetine yönelik, “TC-KKTC Mali Protokolü’ne göre KKTC’ye aktarılacak 1.250.580.323 TL içerisinden 100 milyon TL Acil Durum Hastanesi için aktarıldı” iddialarını ise yalanlamadı, bu iddialara herhangi bir yanıt vermedi.