Saner, İstanbul temasları için adadan ayrıldı

Başbakan Ersan Saner, resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün İstanbul’a gitti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner 09.10'da adadan ayrıldı.

İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek olan Saner ayrıca, afet bölgelerinde de temas ve incelemelerde bulunacak.

Saner, ziyaretinin tamamlanmasının ardından yurda dönecek.