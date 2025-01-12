Salih Özdağ son yolculuğuna uğurlandı

YENİDÜZEN Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ile Web Editörü Levent Özdağ'ın babası Salih Özdağ, Lefkoşa Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

67 yaşında aniden hayatını kaybeden Salih Özdağ için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda siyasi ve gazeteci katılarak Özdağ ailesine destek verdi.