‘Sahte pasaportla’ geldi, üzerinden 1 sahte pasaport daha çıktı

Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından tutuklanan zanlı M.E.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, zanlının Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 31.10.2022 tarihinde Lokmacı Geçiş Noktası’ndan kuzeye geçmek isteyen zanlının tasarrufunda bulundurduğu Jimenez Posada adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünüp sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis zanlının soruşturma maksatlı Adli Şube'ye götürüldüğü zaman üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu, başkası adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportunu bulunduğunu da belirtti.

Zanlının bu pasaportla da, 02.10.2022 tarihlerinde Beyarmudu Geçiş Noktası’ndan kuzeye 30 günlük vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini anlatan polis, zanlının esas kimliği ile 23.09.2022 tarihinde Ercan Havaalimanı'ndan 15 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.