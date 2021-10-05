Sahte para soruşturmasında üç tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan üç zanlı, toplamda 4 bin Euro sahte olduğuna inanılan para nedeniyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken incelemeler olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, Zanlılar S. I., A. A. S. ve A.I.G.’nın "Sahte banknot tasarrufu, Sahte banknotu tedavüle sürme" suçlarından yargılandığını belirtti. Polis, 4 Ekim tarihinde Lefkoşa'da Türkiye İş Bankası Şubesinde Lefkoşa'da sakin S. I. ve A. A. S.'ın tasarruflarında bulundurdukları toplamda 2 bin 500 Euro olan sahte olduğuna inanılan 500 Euro’luk banknotları vezne görevlisine verip tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, ayni gün A. A. S.'e ait Gönyeli’deki ikametgâhında Mahkeme emri ile bir arama yapılmış ve yapılan bu arama esnasında ayni adreste sakin A. I. G.’nin tasarrufunda bin 500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı. Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtip, üç zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken incelemeler olduğunu belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden, bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.