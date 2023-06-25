Sahte araç sigortasıyla kuzeye geçmeye çalışan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine sahte araç sigortasıyla girmeye çalışan 50 yaşındaki A.A.A.A. tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 13.15 sıralarında, önceden sahte olarak düzenlenen araç sigortasını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilen kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.