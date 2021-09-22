'Sahte Adapass' soruşturması genişledi, polis memuru olduğu öğrenilen S.F, 'resmi belge sahteleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temini' suçlamasıyla mahkemeye çıktı, hakkında iki gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, soruşturma kapsamında 8 kişinin daha arandığını açıkladı.

Polis, zanlının aşı olmamasına rağmen, acil olarak yurt dışına çıkış yapması gerekçesiyle C.M tarafından aşı sistemine kayıt olarak, yurt dışına çıkış ve giriş yaptığını kaydetti.

Zanlının dün tutuklandığı dile getiren polis, alınan sözlü beyanın araştırılacağını dile getirdi.

Aşı olmayanlara sahte Adapass çıkarttı, tutuklandı