Aşı olmayanlara sahte Adapass çıkarttı, tutuklandı

Şubat ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan C.M isimli kişinin aşı olmayan birçok kişiyi aşı bilgi sistemine kayıt yaptırarak Adapass çıkarmalarına sağladığı tespit edildi.

Bugün mahkemeye çıkarılan zanlının bu işlem karşılığında maddi menfaat temin edip, resmi belge sahneleyip tedavüle sürdüğü açıklandı.

Resmi evrak sahteleme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk alındı.