Sahte Adapass soruşturması büyüyor: 1 kişi daha tutuklandı

‘Sahte Adapass’ soruşturması kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı A.K mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının ‘Sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme’ suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, Haziran ve Temmuz ayları arasında zanlı A.K’nin, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’ye ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmak suçundan yakalandığını belirtti. Meseleyle ilgili zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, A.K’nin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

‘Sahte Adapass’ zanlısı teminatla serbest

‘Adapass’ soruşturması sürüyor: Şimdi de Sağlık Bakanlığı personeli tutuklandı

Sahte Adapass soruşturması derinleşti

Bir bu eksikti ‘AdaPass dolandırıcılığı’