‘Sahte Adapass’ zanlısı teminatla serbest

Ülkede aşı olmamış kişileri çift aşı olmuş gibi para karşılığında sisteme dahil etmek iddiasıyla ortaya çıkan ‘sahte AdaPass’ soruşturmasına yönelik tutuklanan M.Z, teminatla serbest kaldı.

Sağlık Bakanlığı’nda Adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı, A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davalarının sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.