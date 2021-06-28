Şahali’den Tarım Bakanı Çavuşoğlu’na: Kuraklık haritası hazırlandı mı?

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ülkedeki vatandaşların gelirlerine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağladığını kaydetti.

Şahali, özerk ve tarım kesimi tarafından yönetilmesi gereken bir kurum olması gerektiğini dile getirdi.

Kurumda insan kaynaklarının eksiksiz şekilde çalıştırılmasının önemine değinen Şahali, şeffaf şekilde kadroların doldurulması gerektiğini belirtti.

Şahali, bu yıl yaşanmakta olan kuraklığın tazmini ile ilgili hem bakanlık hem de sigorta fonunun bir hazırlık yaptığını ifade etti.

Kuraklık haritasının tamamlanması gerektiğine de değinen Şahali, Tarım Bakanlığı’na “Ortalama kuraklık öngörüsü ne noktadır? Kuraklık haritası hazırlandı mı? Kuraklık tazminat öngörüsü nedir?” diye sordu.

Şahali, 35 milyon TL kuraklık tazminatı beklentisi içerisinde olduğunu gördüğünü belirtti.