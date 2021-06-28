Çavuşoğlu: Bazı kalemlerde anomaliler tespit ettik

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu altındaki bazı kalemlerde anomaliler tespit ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yetki alanında olmayan sorunlara yönelik de çalışma yapıldığını belirtti, “Her şey sigorta kapsamına alınırken, gelirinin de yükseltilmesi gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, fondaki eksik kadroların doldurulacağını belirtti.

Kuraklık haritasına yönelik bilimsel bir çalışma yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu müdüründen aldığı ilk bilginin 350 bin dönüm arazinin kurak olarak tespit edildiği yönünde olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, kuraklık haritasını kendisinin de görmediğini dile getirdi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçesi’nin görüşüldüğü toplantı sırasında, oylama öncesi yeterli sayı olmadığı gerekçesiyle görüşmeye 10 dakika ara verdi.