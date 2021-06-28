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Muhalefet cevap istedi: 500 milyon dolar kredi nereye harcanacak?

Muhalefet cevap istedi: 500 milyon dolar kredi nereye harcanacak?

Türkiye ile imzalanan 500 milyon dolar kredi anlaşması Meclis’in gündemine geldi, muhalefet bu anlaşmayı sorguladı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan cevap istedi.

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Türkiye ile imzalanan 500 milyon dolar kredi anlaşması Meclis’in gündemine geldi, muhalefet bu anlaşmayı sorguladı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan cevap istedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye ile imzalanan 500 milyon dolar kredi anlaşmasına ilişkin bilgi verdi,  limit aşımı ile yenilendiğini söyledi. 

CTP Milletvekili Fikri Toros, ticaret anlaşmasının dolar bazlı olmasının ciddi çelişki taşıdığını belirterek, “Bu anlaşma boğazımıza ip geçirmektir” dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hem şu anda, hem de geçmişte imzalanan dilimin detayını yazılı istedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, söz konusu protokolün mali yükümlülük getirdiğini, Meclis onayına gelip, gelmeyeceğini sordu.
 

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de “500 milyon dolar kredi nerelere harcandı? Bundan sonra alınan borç nereye harcanacak?” diye soru yöneltti.

Maliye Bakanı Oğuz, harcamaların nereye gittiğine ilişkin döküm çıkaracağını, bu konuda parti ayrımına gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Oğuz, Anayasa Mahkemesi kararının ardından hayat pahalılığı ödeneğinde yapılan kesintilerin geri ödenmesiyle ilgili gerekli çalışmayı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

 

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