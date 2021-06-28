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Manavoğlu: Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamı genişletilmeli

Manavoğlu: Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamı genişletilmeli

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim sıkıntılarının son dönemde kendini gösterdiğini belirtti.

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HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim sıkıntılarının son dönemde kendini gösterdiğini belirtti.

Manavoğlu, “Üretimden kopmamak için üretimi desteklemeyiz” diyerek, bu nedenle Tarım Sigorta Fonu’nun öneminin daha da öne çıktığını dile getirdi.

Maliye Bakanlığı’nın ödemeleri yaparak, Fon’a gerekli miktarı yatırması gerektiğine değinen Manavoğlu, tazminatların zamanında üreticilere ulaşması için önemli olduğunu belirtti.

Manavoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamının genişletilmesi gerektiğini ifade ederek, hayvancılıkta kullanılan ürünlerin ülkemizde üretilmesi için çalışma yapılmasının da şart olduğunu aktardı.

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