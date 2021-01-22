Şahali: “Tatar’ın cesareti var mı?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 50 Milyon 100 Bin 100 TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor.

CTP milletvekili Erkut Şahali bütçe hakkında söz aldı. Cumhurbaşkanlığının en önemli görevlerinden birinin müzakere sürecini yürütmek olduğunu dile getiren Şahali eğer irade varsa ve bu irade mantıkla birleştirirlerse Kıbrıs sorununu çözmenin kolay olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni oluşturduğu müzakere ekibinin çok eski görüşlere sahip olduğunu savunan Şahali, bu şekilde çözüme ulaşmanın mümkün olmadığını ileri sürdü.

Şu anda içinde bulunulan noktanın Crans Montana’da kalınan nokta olduğunu ifade eden Şahali, çözüme ulaşılamaması nedeniyle kaybı olan tek tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu kaydetti.

Federasyonun bir Kıbrıs Türk tezi olduğunu söyleyen Şahali, Kıbrıs sorunu ve müzakere tarihini özetledi.

Şahali “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 5’li konferansta iki devlet zemininde bir çözüm arayışı olmayacaksa ben katılmayacağım deme cesareti var mıdır?” diye sordu, ve “Hiç sanmıyorum” diye devam etti.

Şahali, eğer Türkiye dışında herhangi bir ülkenin siyasetçilerini hedeflemeyecekse yurt dışı yolluk ödeneği ya da lobi faaliyetleri için ödenek verilmesine ihtiyaç olmadığını dile getirdi.

Kıbrıs sorununda nihai hedefin federal çözüm olduğunu kaydeden Şahali, bunun adanın tamamında söz sahibi olmak anlamına da geldiğini belirtti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nde yetkin kurumsal hafızaya hakim bir ekibin önemine değinen Şahali, “Kimse bizi kayıplar konusunda yeniden çıkmaz sokağa sürüklemesin” dedi.