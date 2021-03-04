Şahali protokolün detaylarını sordu

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Ekonomik ve mali işbirliği protokolü ve hedefler” başlıklı konuşma yaptı.

Anlaşma konusunda detayların hâlâ bilinmediğini, Meclis’in kamuoyuyla aynı zamanda ve aynı şekilde bilgisi olduğunu kaydetti.

Yeniymiş gibi ilan edilen kaynakların yeni olmadığını ifade eden Şahali, örneğin reel sektör için ne kadar kaynak öngörüldüğünü sordu, bu gibi konular hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Şahali konuşmasında protokolle ilgili detayları sordu, hükümeti bu konuda açıklama yapmaya çağırdı.

Türkiye’den savunma giderleri için aktarılması gereken rakamın çok altında bir rakam aktarıldığını söyleyen Şahali bu nedenle borçlanmaya gidildiğini kaydetti.

Şahali, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek kaynağın ne zaman ve ne miktarda geleceğinin belirsiz olmasının ekonomi açısından sorun yaratacağını anlattı.

Protokolde mevzuat değişikliklerinden bahsedildiğini söyleyen Şahali, eğer bununla anlatılmaya çalışılan TC ile uyum sağlamak ya da TC’nin kendi koşullarına göre oluşturduğu mevzuatı KKTC’ye yansıtmaksa bunun sorun yaratacağını söyledi.

Şahali, azınlık hükümetinin yasa geçirmekle ilgili hiçbir motivasyonu olmadığını ifade etti.

E-devlet sisteminin doğrudan kurucusu ve saklayıcısı olması gerektiğini kaydeden Şahali, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Herhangi bir aşıya tek bir doz dahi ulaşamayan çok sayıda ülke olduğunu, bu nedenle tek bir aşının bile teşekkürün en büyüğünü hak ettiğini vurgulayan Şahali, 100 bin aşı gönderen Türkiye’nin de 6 bin aşı gönderen AB’nin de teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Şahali, hükümete düşen görevin yapılan programı harfiyen uygulayarak ülkede ekonomi ve hayatın normalleşmesini sağlayacak şekilde yürütmek olduğunu dile getirdi.

Kışlalarda askerlerin rahatlamaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Şahali, muvazzaf askerlerin izin programının güncellenmesini istedi, bedelli askerlik konusunda çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.