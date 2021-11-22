CTP Milletvekili Erkut Şahali de Cumhurbaşkanlığının Kıbrıs Türk toplumunun dünyaya bakan yüzü ve ne söylediğinin önemli olduğunu kaydetti.

Geçmişte Kıbrıslı Türklerin kendini dünyaya anlatamadığı ve yalnız kaldığı zamanlar olduğunu ifade eden Şahali, son bir yılda da Kıbrıslı Türklerin daha önce hiç olmadığı kadar yalnız kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan kalemlere işaret eden Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirerek, yurttaşları arasında ayrımcılık yapmakla suçladı.

Erkut Şahali, Cumhurbaşkanının kendini Kıbrıslı Türk saymayı bir kabahat, hatta suç sayan bir noktada olduğunu söyledi.

TC makamlarının KKTC’de amir makam haline geldiğini öne süren Şahali, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye karşısında kendini devlet sahibi hissetmeyecek kadar özgüvenden günden güne uzaklaştırılıyor” dedi.

Şahali, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı bütçesi altındaki kalemlerin alınarak pandemiyle ilgili kalemlere aktarılmasını istedi.

Mevcut cumhurbaşkanlığı binasının büyük anlam ve önem taşıdığını belirten Şahali, yeni cumhurbaşkanlığı binası projesini eleştirdi.

Şahali “Kıbrıslı Türklerin olmadığı bir Kıbrıs, Türkiye için de yoktur” dedi.

Şahali, “Cumhurbaşkanının keyfi olarak kullanacağı 10 milyon TL ve saray için ayrılan 14 milyon TL’nin pandemi ödeneklerine aktarılmasını öneriyorum” dedi.