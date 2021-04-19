Şahali: “Hükümet partileri erken seçimi görüşmekten korktuğu için Meclis açılamıyor”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, saat 10’dan beridir Meclis’in açılmasını beklediklerini söyledi, hükümet partilerinin erken seçime ilişkin yasa tasarı ve önerilerini görüşmekten korktuğu için Genel Kurul açılamıyor” dedi.

Şahali’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Meclis niye hala açılmadı diye merak edenlere: Hükümet partileri erken seçime ilişkin yasa tasarı ve önerilerini görüşmekten korktuğu için Genel Kurul açılamıyor. Saat 10'dan beridir bütün iyi niyetimizle bekliyoruz, gelmiyorlar...