Derya: “Hükümet, Meclis’i açmıyor”
CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Genel Kurulu’nun hala başlamamasına tepki gösterdi, muhalefet olarak 2 saattir beklediklerini kaydetti.
A+A-
CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Genel Kurulu’nun hala başlamamasına tepki gösterdi, muhalefet olarak 2 saattir beklediklerini kaydetti.
Derya, erken seçim tarihinin belirlenmesi için verilen yasa önerilerinin komiteye havale edilmesi için bugün Meclis’te oylama olması gerektiğini de kaydederek, “Hükümet, Meclis’i açmıyor” dedi.
Derya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Erken seçim tarihinin belirlenmesi için verilen yasa önerilerinin komiteye havale edilmesi için bugün mecliste oylama olması gerekiyor. Muhalefet olarak 2 saattir mecliste bekliyoruz. Hükümet meclisi açmıyor.
Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : meclis, doğuş derya
İlgili Haberler
Şahali: “Hükümet partileri erken seçimi görüşmekten korktuğu için Meclis açılamıyor”CTP Milletvekili Erkut Şahali, saat 10’dan beridir Meclis’in açılmasını beklediklerini söyledi, hükümet partilerinin erken seçime ilişkin yasa tasarı ve önerilerini görüşmekten korktuğu için Genel Kurul açılamıyor” dedi.