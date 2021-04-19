Derya: “Hükümet, Meclis’i açmıyor”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Genel Kurulu’nun hala başlamamasına tepki gösterdi, muhalefet olarak 2 saattir beklediklerini kaydetti.

Derya, erken seçim tarihinin belirlenmesi için verilen yasa önerilerinin komiteye havale edilmesi için bugün Meclis’te oylama olması gerektiğini de kaydederek, “Hükümet, Meclis’i açmıyor” dedi.

Derya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Erken seçim tarihinin belirlenmesi için verilen yasa önerilerinin komiteye havale edilmesi için bugün mecliste oylama olması gerekiyor. Muhalefet olarak 2 saattir mecliste bekliyoruz. Hükümet meclisi açmıyor.