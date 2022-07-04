Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatlerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre test merkezlerinin çalışma saatleri şu şekilde:

Lefkoşa Fuar: PCR ve Antijen (hafta boyunca saat 08:00-15:00)

Özyalçın Girne: PCR ve Antijen (hafta boyunca saat 08:00-15:00)

Güzelyurt Sağlık Merkezi: PCR ve Antijen (hafta içi 08:00-14:30 / hafta sonu saat 08:00-13:00)

Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi: (PCR ve Antijen saat 08:00-14:30 / hafta sonu saat 08:00-13:00)

Yenierenköy Sağlık Merkezi:PCR ve Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30 / hafta sonu saat 08:00-13:00)

Havva Yekta Kurtdereli Mehmetcik Sağlık Merkezi: (PCR ve Antijen hafta içi saat 08:00-14:30 / hafta sonu 08:00-13:00)

Akdoğan Sağlık Merkezi: Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30 / hafta sonu 08:00-13:00)

Serdarlı Sağlık Merkezi: Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30)

Esentepe Sağlık Merkezi: Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30 / Cumartesi saat 08:00-13:00)