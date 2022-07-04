Sağlık Bakanlığı PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatlerini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatlerini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre test merkezlerinin çalışma saatleri şu şekilde:
Lefkoşa Fuar: PCR ve Antijen (hafta boyunca saat 08:00-15:00)
Özyalçın Girne: PCR ve Antijen (hafta boyunca saat 08:00-15:00)
Güzelyurt Sağlık Merkezi: PCR ve Antijen (hafta içi 08:00-14:30 / hafta sonu saat 08:00-13:00)
Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi: (PCR ve Antijen saat 08:00-14:30 / hafta sonu saat 08:00-13:00)
Yenierenköy Sağlık Merkezi:PCR ve Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30 / hafta sonu saat 08:00-13:00)
Havva Yekta Kurtdereli Mehmetcik Sağlık Merkezi: (PCR ve Antijen hafta içi saat 08:00-14:30 / hafta sonu 08:00-13:00)
Akdoğan Sağlık Merkezi: Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30 / hafta sonu 08:00-13:00)
Serdarlı Sağlık Merkezi: Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30)
Esentepe Sağlık Merkezi: Antijen (hafta içi saat 08:00-14:30 / Cumartesi saat 08:00-13:00)