Rusya Komünist Partisi lideri Züganov: İsa ilk komünistti

Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadi Züganov, seçimler yaklaşırken katıldığı radyo söyleşisinde "İsa ilk komünistti" dedi.

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma için milletvekili seçimlerinin 17-19 Eylül tarihlerinde yapılması öngörülüyor.

Tabloid Komsomolskaya Pravda gazetesinin radyo kanalına perşembe günü bir röportaj veren Züganov, dikkat çekici iddiası için "İsa'nın Dağdaki Vaazı'nı ve Komünizmin İnşasının Temel Ahlaki Kuralları'nı yan yana koyun, şaşırıp kalırsınız" dedi.

Matta İncili'nde yer alan ve İsa'nın ahlaki öğretilerinin aktarıldığı Dağdaki Vaaz, Yeni Ahit'in en çok alıntılanan bölümlerinden biri.

Komünizmin İnşasının Temel Ahlaki Kuralları'ysa, Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından 1961'de belirlenen ve genelde Eski Ahit'teki 10 Emir'den etkilenerek oluşturulduğu düşünülen prensipleri ifade ediyor.

Züganov açıklamasında Yeni Ahit'e bir göndermeyle, "Komünizmin ana sloganı 'Çalışmayan yemek yiyemez', Pavlus'un Selaniklilere İkinci Mektubu'nda yazar" diyerek, komünizmle İsa'nın öğretileri arasında paralellik kurdu.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi, parlamento seçimlerinde Duma'daki sandalye sayısını artırmaya çalışıyor. 450 kişilik Duma'da şu anda partinin 42 milletvekili yer alıyor.



Independent Türkçe, Moscow Times, RT