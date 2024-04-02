Rüstem’de her yaşa, her kitleye, sanatın her türünü sevenlere yönelik etkinlikler

Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat buluşma noktalarından Rüstem Kitabevi baharın yaşandığı Nisan ayında yine farklı türdeki etkinlikler ile sanatseverlerin uğrak noktası olacak. Nisan ayında dopdolu bir programla hem nitelik hem de nicelik anlamında sanatseverleri memnun edecek Rüstem’s de tiyatrodan müziğe, kitap tartışmasından kitap tanıtım ve imza gününe, sergilerden konserlere, panellerden film gösterimine, müzikli masal anlatımından yoga etkinliğine oldukça geniş yelpazeye yayılan etkinlikler her yaştan kişilerle buluşacak

2 Nisan Otizm Farkındalık Gününe özel Girne Özel Eğitim Okulu öğrencilerine İde ile Temizlik günü oynanacak

29 Mart- 4 Nisan 2024… Gaye Azizoğlu’nun “Unutulmamak” Sergisi

Küratörlüğünü Luna Tülay Okan yapıyor

3 Nisan Çarşamba, saat 19:00…Felsefe Kulübü (kapalı grup)

4 Nisan Perşembe ,saat 17:00… KIBRIS MUTFAK KÜLTÜRÜ MASALLARI İmza Günü

Yazan: Şenay Saçbüker, Kıbrıs ağzına adapte eden: Zekai Altan

4 Nisan Perşembe,saat 18:30…Kitap Kulübü(Rezervasyonlu Kapalı Grup ama diğer aylara katılınabilir)

5 Nisan Cuma,saat 18:00… Pembe Güneşer İçyüz Sergisi açılışı

Sergi Tarihi: 5-11 Nisan, Luna Tünay Okan küratörlüğünde

13 Nisan Cumartesi, saat 19:00…Anastasııa Andrıevskaya Çağdaş Klasik Müzik Konseri(Philip Glass eserleri)

15 Nisan Pazartesi- Sıla 4 kitap tanıtımı

16 Nisan Salı- Sertaç Sonan- Yolsuzluk Raporu (Panel)

20 Nisan Cumartesi- Suat Arıkan -sergi açılışı

23 Nisan Salı- Gölgen Caymaz- YOGAKIOO etkinliği – Serra Sağra ile Mahabharata Söyleşisi

24 Nisan Çarşamba- Haris Pellapaisiotis film gösterimi (Let the Dead Speak)

26 Nisan Cuma- Film gösterimi

27 Nisan Cumartesi,saat 15:00… Müzikli Masal Anlatısı (Yastığını Al da Gel)

Burcu Müniroğlu Karagöz Ve Evren Karagöz

30 Nisan Salı- Rüstem Literary Club Panel- Mutluluk, Moderatör:Maria Siakalli Konuşmacılar:Emine Uluçay (diyetisyen),Gülcan Garip ( psikoloji),Pervin Yiğit (felsefe)

Her Perşembe saat 18:00-20:30 arası…Fotoğrafçılık Kursu (İsmail Gökçe ile) 5 haftalık kurs için başvurular sürüyor