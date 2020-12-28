Rogers: “Denetim yapamadığımız oranda kapatmaya gidiyoruz”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Covi19’a ilişkin sürecin ‘ciddiye gittiğine’ işaret etti, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Test ve uzman kapasitesinin artırıldığına işaret eden Rogers, hedefin sağlık – ekonomi dengesi olması ve bu konuda bir plan çerçevesinde çalışılması gerektiğine değindi.

Hükümet’in şu anda sadece ‘vaka sayıları artıkça kapanma’ yolunu seçtiğini işaret eden Rogers, plansızlık nedeniyle ekonomiye yönelik büyük fırsatların kaçırıldığını kaydetti.

Yükseköğretime ilişkin gerekli planlama ile Şubat fırsatının kaçırılmaması gerektiğine değinen Rogers, bölgelerdeki esnafı rahatlatmak, yüz yüze eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin de kayıplarını gidermek için adım atılmadı gerektiğini vurguladı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan HP Milletvekili Rogers, iş gücünü doğru planlama ve işin ehli insanları istihdamı istihdam etmenin de Sağlık Bakanlığı’nın görevi olduğunu ve bunun için de 9 ayı olduğunu hatırlattı, halkın ‘bahane’ istemediğine işaret etti.

Rogers, geçtiğimiz hükümet döneminde sözü verilen 1500 TL’lerin dahi ödenmediğini söyledi.

Lefkoşa’da kurulan çadıra da değinen Rogers, adının ‘Covid çadırı’ olmasının daha doğru olacağı düşüncesini belirtti, bir yandan kapatma kararı alınırken, bir yandan da böyle bir çadıra izin verilmesini eleştirdi.

“Güneyden 200 bin aşının alınması için her türlü girişim yapılmalı”

Aşı gelene kadar ‘denetimli bir serbestlik’ halinde olunması gerekliliğine de işaret eden Rogers, Şubat tatilinin öne alınmasının da düşünülebileceği görüşünü belirtti.

Adanın güneyine aşıların geldiğini, bunlardan 200 bin dozun kuzeye verilmesinin konuşulduğunu da söyleyen Rogers, AB’nin gönderdiği bu aşıların kuzeye de gelmesi için girişim yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye’deki aşıların güvenilirliğinin de net olmadığına işaret eden Rogers, ‘temkinli iyimserlik’ içerisinde olunması ve kullanımıyla ilgili ona göre karar verilmesi gerektiğini belirtti.