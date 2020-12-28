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Arıklı: “Akşama kadar Pandemi Hastanesi’nde elektrik sorunu kalmayacak”

Arıklı: “Akşama kadar Pandemi Hastanesi’nde elektrik sorunu kalmayacak”

Pandemi Hastanesi’ne elektriğin bağlanması için talimatın verildiğini söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akşama kadar hastanedeki elektrik sorununun çözüleceğini söyledi.

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Pandemi Hastanesi’ne elektriğin bağlanması için talimatın verildiğini söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akşama kadar hastanedeki elektrik sorununun çözüleceğini söyledi.

Elektrik Mühendisleri Odası ile de bu konuda bir anlaşmazlıkları olduğunu söyleyen Arıklı, uzun sürecek prosedüre işaret etti, hastanenin acil bir şekilde hizmete alınması gerekliliğine işaret etti.

Arıklı muhalefetten de anlayış istedi.

Vizesiz projesi nedeniyle hastaneye elektriğin bağlanmadığına işaret eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Pandemi Hastanesi’nde elektrikten kaynaklanabilecek bir kazanın sorumluluğunu kim üstelenecek” diye sordu.

Arıklı, 'Ben bütün sorumluluğu üstleniyorum, gereğini de yerine getiririm. Bu pandemi hastanesinin çalışması gerekiyor" dedi.

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