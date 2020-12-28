Erhürman sordu: “890 Milyon TL ile döndüyseniz, 1500 TL’leri neden ödemediniz?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’ın Türkiye’den gelen kaynağın nerede kullanılacağının kalem kalem açıklanacağına ilişkin sözü olduğunu ama bu sözün tutulmadığını belirtti, buna ilişkin bir açıklama beklentisini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tablolarında, Kasım ayında 400 bin TL KKTC’ye kredi aktarıldığı, 550 milyon TL de yurt dışı transferi olduğuna işaret eden Erhürman, buna karşın hükümetin belirttiği rakamların farklı olduğunu anımsattı, farkı sordu.

890 milyon TL’nin artı olarak mı geldiğini de soran Erhürman, Ersin Tatar’ın imzaladığı protokolde öngörülen rakamın bu belirtilen rakamların üzerinde olduğuna işaret etti, ‘geriye kalan 600 milyon TL’nin neden gelmediğini’ de sorguladı.

“Ne oldu bilelim, bunun üzerinden konuşalım” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, nominal olarak da 600 milyon TL’lik bir açık olmasının sebebini sordu, ‘yerine getirilmeyen bir taahhüt olup olmadığını’ da sordu.

1500 TL ödemelerinde eksikler olduğuna değinen Erhürman, Türkiye’den söylendiği kadar para alındıysa bu 1500- 2000 TL’lerin özel sektöre ödenmemesi nedenini de sorguladı.

Erhürman, Türkiye’den 890 milyon TL ile dönülmüşse, gerekli ödemenin de özel sektöre ödenmesi gerekliliğine işaret etti.

“Mart’tan Aralığa 100 kadrolu hemşireyi istihdam edemediniz”

Arpaya ilişkin de sorular yönelten Erhürman, “Şubat ayı itibarıyla arpa ihtiyacımız öngörülemedi mi” diye sordu.

Geçtiğimiz Mart’ta ne kadar sağlık personeli ihtiyacı varsa muhalefetin de hükümete açık çek verdiğini anımsatan Erhürman, aylar geçtiğini, sağlık personeli istihdam edilmediği gibi, alınanların da ‘mevsimlik’ alındığını, büyük törenlerle açılan hastanenin de devreye giremediğini vurguladı.

Kararların alınması süreçlerine paydaşların, sektörlerin katılımını son derece önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, karar alınma süreçlerine alınmayan sektörlerin kararlara uymama yoluna gideceğine ilişkin gerekli uyarıları önceden yaptıklarını ama gelinen aşamada ‘sivil itaatsizliğin’ gündeme geldiğini belirtti.