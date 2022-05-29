Rezalet üstüne rezalet

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek içeren Ulusal Birlik Partisi açıklamasının genel merkezin bilgisi dışında yine Tatar’ın ofisinde hazırlandığı iddia edildi.

Ulusal Birlik Partisi adına Türk Ajansı Kıbrıs’a gönderilen metinden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve parti merkezinin haberdar olmadığı söylendi.

UBP adına yayınlanan ve sadece Türk Ajansı Kıbrıs’a gönderilen metnin, Tatar’ın ofisinde hazırlanarak Ünal Üstel aracılığı ile servis edildiği belirtildi.

UBP merkezine yakın isimler gelişmeleri YENİDÜZEN’e doğruladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “UBP” açıklamasını önce paylaştı, ardından sildi.

Tatar’a yönelik destek mesajı içeren metin, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı Türkiye’ye saldırmakla itham ediyordu.

Türk Ajansı Kıbrıs Genel Müdürü Fehmi Gürdallı, açıklamanın Ulusal Birlik Partisi mailinden geldiğini söyledi, ancak, Ulusal Birlik Partisi merkezinden bu yönde bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Faiz Sucuoğlu’nun kenara çektirilerek, Ünal Üstel’in Başbakan yaptırılması ve söz konusu operasyonun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eliyle gerçekleşmesinin ardından, UBP’de yeni bir kriz daha yaşanmış oldu.