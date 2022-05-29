"Polis devreye girmeli."

Gazeteci Rasıh Reşat, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adına bugün yayınlanan açıklamanın "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iletişim ekibi tarafından yazıldığını" iddia etti, "Ersin Tatar ve iletişim dehası ekibi, Ulusal Birlik Partisi adına sahte açıklamalar yazıp basına servis ediyorlar." görüşünü ortaya attı.



Reşat, Kıbrıs Postası'ndaki makalesinde, UBP'den bugün herhangi bir açıkla hazırlanmadığını da öne sürdü.



"UBP adına" Türk Ajansı Kıbrıs'ta yayınlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a destek veriliyor, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman eleştiriliyordu.



Reşat makalesinde, "UBP kendisine ihanet eden birisini neden savunsun?" diye sorarken, Ersin Tatar'ın da 15-20 dakika içerisinde ‘sahtelenip tedavüle sürülen’ UBP açıklaması paylaşımını silmek zorunda kaldığını da belirtti.

"Açıklama sahteciliği resmen" yorumu yapan Reşat, "Devletin resmi haber ajansı ile birlikte herkesi yanıltmaya yönelik bu yapılan suç değil mi?" sorusunu da gündeme taşıdı.

RASIH REŞAT'IN Kıbrıs Postası'nda yayınlanan yazısını buradan okuyabilirsiniz.