UBP'den Erhürman'a: Tatar'a ve Türkiye'ye yönelik 'saldırılar'



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı eleştirdi, “Türkiye’ye ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik saldırı"dan söz etti, bunun çok yanlış olduğunu açıkladı.

Erhürman’ın, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol üzerinden, Türkiye’ye yönelik yaptığı savunulan “saldırıların” kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, “Demokrasi kelimesini ağızından düşürmeyen Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin üç yıl sonra gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden Sayın Tatar’ın istifasını istemekten daha vahim bir talep ve açıklama olamaz” denildi.

UBP açıklamasında, "Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz. UBP Merkezi olarak Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye’ye yönelik yanlış tavırlarını gözden geçirmeye davet ederiz” dendi.